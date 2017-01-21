Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 января 2017, 12:23

Жуков: То, что ни один чемпионат не выигрывается без допинга, — ложь

Фото: &copy;РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

Президент Олимпийского комитета России прокомментировал заявление бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории о том, что победа на Олимпийских играх невозможна без вмешательства фармакологии.

Лайф связался с президентом Олимпийского комитета России Александром Жуковым, чтобы узнать его мнение о заявлении Григория Родченкова. 

— То, что ни один чемпионат не выигрывается без допинга, — ложь. А некоторые мошенники, которые самих же спортсменов к допингу приучили, а теперь используют это в своих коррупционных интересах, должны быть наказаны, — заявил Жуков.

Президент Олимпийского комитета РФ отметил, что российские спортсмены находятся под жёстким контролем западных антидопинговых комиссий, но это не мешает им честно побеждать. 

Напомним, что в документальном фильме "Икар" бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков утверждает, что Олимпиаду нельзя выиграть без какой-либо поддержки со стороны фармакологии. Сейчас сам Родченков прячется в США, а его точное местонахождение неизвестно. 

BannerImage
Артур Матвеев
  • Новости
  • Допинг
  • Александр Жуков
  • Григорий Родченков
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar