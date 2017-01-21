Жуков: То, что ни один чемпионат не выигрывается без допинга, — ложь

Лайф связался с президентом Олимпийского комитета России Александром Жуковым, чтобы узнать его мнение о заявлении Григория Родченкова.

— То, что ни один чемпионат не выигрывается без допинга, — ложь. А некоторые мошенники, которые самих же спортсменов к допингу приучили, а теперь используют это в своих коррупционных интересах, должны быть наказаны, — заявил Жуков.

Президент Олимпийского комитета РФ отметил, что российские спортсмены находятся под жёстким контролем западных антидопинговых комиссий, но это не мешает им честно побеждать.

Напомним, что в документальном фильме "Икар" бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков утверждает, что Олимпиаду нельзя выиграть без какой-либо поддержки со стороны фармакологии. Сейчас сам Родченков прячется в США, а его точное местонахождение неизвестно.