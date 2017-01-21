Жуков: То, что ни один чемпионат не выигрывается без допинга, — ложь
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Президент Олимпийского комитета России прокомментировал заявление бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории о том, что победа на Олимпийских играх невозможна без вмешательства фармакологии.
Лайф связался с президентом Олимпийского комитета России Александром Жуковым, чтобы узнать его мнение о заявлении Григория Родченкова.
— То, что ни один чемпионат не выигрывается без допинга, — ложь. А некоторые мошенники, которые самих же спортсменов к допингу приучили, а теперь используют это в своих коррупционных интересах, должны быть наказаны, — заявил Жуков.
Президент Олимпийского комитета РФ отметил, что российские спортсмены находятся под жёстким контролем западных антидопинговых комиссий, но это не мешает им честно побеждать.
Напомним, что в документальном фильме "Икар" бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков утверждает, что Олимпиаду нельзя выиграть без какой-либо поддержки со стороны фармакологии. Сейчас сам Родченков прячется в США, а его точное местонахождение неизвестно.