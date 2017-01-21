В Мьянме освободили взятых в заложники туристов из Таиланда

В национальном парке Мьянмы в результате переговоров освободили взятых в заложники туристов из Таиланда. Полиция подтвердила это телеканалу "Нейшн ТВ". Детали переговоров неизвестны.

Как стало известно СМИ, группу примерно из 40 туристов удерживали боевики на территории национального округа Карен. Они требовали от властей Таиланда освободить одного из членов своей группировки, обвиняемого в контрабанде беженцев.