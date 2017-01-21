Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 января 2017, 15:49

Глава Минтруда предупредил о снижении реальных пенсий в России

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

По словам министра, это произойдёт, несмотря на то что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции.

Реальные пенсии в России в ближайшие три года будут снижаться, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

— Несмотря на то что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии — всё равно в перспективе трёх лет они снижаются, — сказал глава ведомства на съезде партии "Единая Россия". 

BannerImage
Евгений Грин
  • Новости
  • Пенсии
  • Максим Топилин
  • Минтруд РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar