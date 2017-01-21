Глава Минтруда предупредил о снижении реальных пенсий в России

Реальные пенсии в России в ближайшие три года будут снижаться, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

— Несмотря на то что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии — всё равно в перспективе трёх лет они снижаются, — сказал глава ведомства на съезде партии "Единая Россия".