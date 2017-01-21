Свой первый день в качестве президента США Трамп начал с молебна

Дональд Трамп начал первый день в качестве президента США с национального молебна в Вашингтонском кафедральном соборе, передаёт AP. Согласно информации издания, это последнее мероприятие в череде традиционных, сопровождающих вступление в новую должность.

Трамп приехал на службу в сопровождении первой леди США Меланьи Трамп, вице-президента Майка Пенса и его супруги.

Как пишет АР, после молебна Трамп отправится в штат Вирджиния, чтобы посетить штаб-квартиру ЦРУ.

Накануне состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа, он официально вступил в должность. Также присягу на Капитолийском холме принёс новый вице-президент Майк Пенс.