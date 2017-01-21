Заминированный автомобиль взорвался у посольств Италии и Египта в столице Ливии

В городе Триполи у посольств Италии и Египта взорвался заминированный автомобиль, сообщает Afrigatenews.

По предварительным данным, машиной управлял террорист-смертник. После взрыва все дороги рядом были перекрыты. Сотрудники служб безопасности сообщили, что ЧП произошло за закрытым египетским посольством.

Другой источник в службе безопасности сообщил, что человек припарковал свой автомобиль посреди улицы рядом с министерством планирования в районе Аль-Дахра. До этого его преследовали силы безопасности, когда он пытался припарковаться у итальянского посольства. Представители Красного Креста отметили, что на месте взрыва найдены тела водителя и пассажира. Отметим, что Италия была первой западной страной, заново открывшей своё посольство в Триполи ранее в этом месяце.