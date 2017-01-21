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Регион
Опубликовано 21 января 2017, 23:28

Заминированный автомобиль взорвался у посольств Италии и Египта в столице Ливии

Фото: Twitter

Фото: Twitter

По предварительной информации, в салоне находился террорист-смертник, который привёл в действие взрывчатку.

В городе Триполи у посольств Италии и Египта взорвался заминированный автомобиль, сообщает Afrigatenews.

По предварительным данным, машиной управлял террорист-смертник. После взрыва все дороги рядом были перекрыты. Сотрудники служб безопасности сообщили, что ЧП произошло за закрытым египетским посольством.

Другой источник в службе безопасности сообщил, что человек припарковал свой автомобиль посреди улицы рядом с министерством планирования в районе Аль-Дахра. До этого его преследовали силы безопасности, когда он пытался припарковаться у итальянского посольства. Представители Красного Креста отметили, что на месте взрыва найдены тела водителя и пассажира. Отметим, что Италия была первой западной страной, заново открывшей своё посольство в Триполи ранее в этом месяце.

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Хаджи Бадалов
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