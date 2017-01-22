СМИ: Экс-президент Гамбии покинул страну и направляется в Экваториальную Гвинею

Экс-президент Гамбии Яйя Джамме, который ранее покинул пределы государства, ненадолго остановится в Гвинее, после чего направится в Экваториальную Гвинею, передаёт Reuters со ссылкой на Экономическое сообщество западноафриканских государств.

Ранее стало известно, что организация направила в Гамбию порядка семи тысяч военных. Президент ЭКОВАС Марсель де Соуз заявил, что в Гамбии останутся некоторые силы для обеспечения безопасности. В целом же сообщество заявило о приостановке операции.

Напомним, 18 января Парламент Гамбии продлил полномочия президенту Яйя Джамме, который 19 января должен был передать власть избранному главе страны Адаме Барроу.

Военные Сенегала предупредили о вводе военных в Гамбию в ночь на 20 января. ЭКОВАС же заявил о приостановке операции, так как Джамме решили дать возможность добровольно отказаться от поста и передать его Барроу. Он принял соответствующее решение после 22 лет правления.