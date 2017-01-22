В Нигерии 20 сторонников Трампа погибли при столкновениях с полицией

Христиане, проживающие в Нигерии, устроили митинг в поддержку Дональда Трампа, сообщает The Sun.

Как отмечается, митингующиевыразили надежду, что новый президент США поможет им создать независимое христианское государство. Акция поддержки Трампа переросла в стычки с полицией, в результате которых погибли 20 человек. Ещё 65 были были арестованы.