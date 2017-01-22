Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 января 2017, 05:46

В Нигерии 20 сторонников Трампа погибли при столкновениях с полицией

Правоохранители арестовали порядка 65 человек после того, как мирная акция переросла в стычки с полицией.

Христиане, проживающие в Нигерии, устроили митинг в поддержку Дональда Трампа, сообщает The Sun.

Как отмечается, митингующиевыразили надежду, что новый президент США поможет им создать независимое христианское государство. Акция поддержки Трампа переросла в стычки с полицией, в результате которых погибли 20 человек. Ещё 65 были были арестованы.

BannerImage
Арина Демидова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Нигерия
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar