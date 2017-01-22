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Регион
Опубликовано 22 января 2017, 18:23

Минтруд поддержал идею Минфина ограничить возможность покупок за наличные

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Трефилов

Фото: ©РИА Новости/Владимир Трефилов

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поддержал идею Минфина РФ ограничить в России совершение дорогих покупок за наличные. 

— Очень правильное решение. Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там 500 евро нигде разменять нельзя, — прокомментировал ТАСС министр.

Напомним, ранее глава Минфина России Антон Силуанов предложил вернуться к идее ограничения расчётов наличными деньгами. Таким образом министр хочет сделать экономику более прозрачной и собрать больше налогов. 

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Алексей Гладких
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