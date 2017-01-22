Минтруд поддержал идею Минфина ограничить возможность покупок за наличные

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поддержал идею Минфина РФ ограничить в России совершение дорогих покупок за наличные.

— Очень правильное решение. Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там 500 евро нигде разменять нельзя, — прокомментировал ТАСС министр.

Напомним, ранее глава Минфина России Антон Силуанов предложил вернуться к идее ограничения расчётов наличными деньгами. Таким образом министр хочет сделать экономику более прозрачной и собрать больше налогов.