Николас Морено прибыл сегодня из Чили в Петербург, чтобы служить в России. Об этом он мечтал с детства. По российскому законодательству с 2015 года служить в войсках могут и иностранцы по контракту.

В Северной столице у парня нет родственников (как и вообще в России), но он владеет русским языком — выучил его по книгам на родине. Выбрать Петербург Николасу посоветовали знакомые, потому что это культурная столица.

— Я приехал в Россию, потому что хочу служить в российской армии по контракту. Я учу русский, люблю Россию. Приехал в Петербург, потому что это культурный центр России, — рассказал Николас.

В его планах — снять квартиру в Петербурге (парень признался, что после перелёта он очень сильно устал), а также подтянуть русский язык и идти служить в Вооружённые силы России.

— У меня тут знакомые, потом буду арендовать квартиру. Я начал учить русский язык с помощью книг, тоже с помощью русских друзей, — говорит Николас.