СМИ: Президент Словении прилетит в Москву 10 февраля

Президент Словении Борут Пахор прилетит в Россию с визитом 10 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы государства по связям с общественностью Шпелу Вовк. Целью визита будет развитие политических и экономических связей двух стран.

— Предстоящий визит состоится по приглашению российского президента Владимира Путина. Он будет носить ответный характер и очень важен для развития наших двусторонних связей. Основными темами переговоров станут вопросы развития политического диалога, а также экономических отношений между Любляной и Москвой, — подчеркнула Вовк.

Она также отметила, что сопровождать Пахора будут глава МИД страны Карл Эрьявец, министр сельского хозяйства Деян Жидан, министр инфраструктуры Петер Гашпершич. Кроме того, в Россию прилетят представители деловых кругов Словении.

Как предполагается, по итогам встреч будут подписаны совместные экономические соглашения общей стоимостью порядка 250 млн евро. В рамках международной поездки глава Словении также посетит Германию и прилетит на Украину.