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Регион
Опубликовано 23 января 2017, 13:40

РКК "Энергия" предлагает доставлять грузы на МКС всего за три часа

Фото &copy; Flickr/NASA's Marshall Space Flight Center

Фото © Flickr/NASA's Marshall Space Flight Center

Российские космические специалисты предложили новый способ запуска космических кораблей — с изменённой орбитой они смогут достигать МКС всего за три часа.

Российские специалисты космической отрасли из РКК "Энергия" предлагают возможность доставки экипажей и грузов на Международную космическую станцию за три часа, а не за шесть часов ("короткая схема") или двое суток, как это происходит сейчас. Первые эксперименты по использованию такого метода доставки будут проведены уже в ближайшие два года, сообщает ТАСС.

Чтобы уменьшить время полёта, вместо нынешней четырёхвитковой схемы предлагается использовать схему, в которой космический аппарат будет делать всего два витка вокруг Земли. Впоследствии предлагается использовать подобный подход для подготовки на орбите лунной миссии (сборку космического корабля хотят осуществлять прямо на орбите) и для космического корабля "Федерация", который в будущем будет доставлять космонавтов на МКС.

Для того чтобы всего двух витков хватило, специалисты из "Энергии" разработали способ управления, заключающийся в выведении космического корабля на орбиту, не совпадающую с траекторией движения космической станции. Фактически они изменили орбиту выведения космических кораблей, и, по расчётам, двух витков будет хватать для нормальной стыковки.

Такая быстрая доставка позволит в будущем создать корабль оперативной помощи космонавтам, который сможет стартовать в случае проблем на станции и достичь МКС в кратчайшие сроки.

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Михаил Котов
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