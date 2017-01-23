Один из авторов GTA открыл сразу несколько новых студий

Лесли Бензис открыл одновременно сразу пять новых компаний, среди которых Everywhere Game Limited, Royal Circus Games Limited и Starship Group.

Больше всего внимания привлекает Royal Circus Games Limited. По информации офиса интеллектуальной собственности, целью компании является разработка игр для консолей, ПК и мобильных устройств. Также студия оформила торговую марку Time for a New World вместе с хештегом #TFANW.

Ещё одной студией, которую открыл бывший работник Rockstar, стала VR-Chitect Limited. Разработчики займутся выпуском программного обеспечения и железа для устройств виртуальной реальности.

Напомним, Лесли Бензис сейчас судится с издателем Take-Two. Причина — увольнение продюсера из Rockstar. Сумма иска составляет 150 миллионов долларов.