Один из авторов GTA открыл сразу несколько новых студий
Фото © Facebook/Leslie Benzies
Продюсер серии Grand Theft Auto и бывший глава студии Rockstar North возвращается в игровую индустрию.
Лесли Бензис открыл одновременно сразу пять новых компаний, среди которых Everywhere Game Limited, Royal Circus Games Limited и Starship Group.
Больше всего внимания привлекает Royal Circus Games Limited. По информации офиса интеллектуальной собственности, целью компании является разработка игр для консолей, ПК и мобильных устройств. Также студия оформила торговую марку Time for a New World вместе с хештегом #TFANW.
Ещё одной студией, которую открыл бывший работник Rockstar, стала VR-Chitect Limited. Разработчики займутся выпуском программного обеспечения и железа для устройств виртуальной реальности.
Напомним, Лесли Бензис сейчас судится с издателем Take-Two. Причина — увольнение продюсера из Rockstar. Сумма иска составляет 150 миллионов долларов.