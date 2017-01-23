Геймер перенёс клон Minecraft на Dreamcast

Игра Crafti, клон популярной Minecraft, вышла в 2014 году для графического микрокомпьютера Ti Nspire CX от Texas Instruments. Устройство представляет собой калькулятор, поддерживающий 3D-графику. Разработчиком выступил геймер под псевдонимом Vogtinator.

Автор порта для Dreamcast оставил ссылки на загрузку CDI-файла и файла для карты памяти. По его словам, в последней версии игры нет противников, однако у пользователей появилась возможность создавать предметы.

Геймер рассказал, что порт работает без перебоев, однако ему пришлось из-за этого отказаться от музыки, так как она плохо сказывалась на производительности игры на Dreamcast.

Напомним, компания SEGA перестала выпускать игровые консоли после того, как их пятое по счёту и последнее творение не оправдало ожиданий разработчиков.