Resident Evil 7 не стоит ждать на Nintendo Switch
Кадр видео “youtube.com/Nintendo”. Скриншот © L!FE
Capcom пока не планирует выпускать седьмую часть культового хоррора на Nintendo Switch. Об этом заявил продюсер игры Масачика Кавата в интервью британскому изданию Express.
Хотя японское издательство и входит в список официальных партнёров, заявивших о подготовке проектов для новой консоли-гибрида, портирование Resident Evil 7 находится под большим вопросом:
Тем не менее, полностью возможность переноса хоррора Ковата не исключает. По его словам, финальное решение будет принято исходя из общего успеха Switch на мировом рынке.
Напомним, что релиз Resident Evil 7 на консолях PlayStation 4 и Xbox One, а также ПК состоится уже завтра, 24 января. Мировая же премьера Nintendo Switch запланирована на 3 марта.