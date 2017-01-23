Resident Evil 7 не стоит ждать на Nintendo Switch

Хотя японское издательство и входит в список официальных партнёров, заявивших о подготовке проектов для новой консоли-гибрида, портирование Resident Evil 7 находится под большим вопросом:

Мы с нетерпением ждём подробностей относительно возможностей консоли, однако планов по портированию Resident Evil 7 на Nintendo Switch у нас пока нет Масачика Кавата

Тем не менее, полностью возможность переноса хоррора Ковата не исключает. По его словам, финальное решение будет принято исходя из общего успеха Switch на мировом рынке.

Напомним, что релиз Resident Evil 7 на консолях PlayStation 4 и Xbox One, а также ПК состоится уже завтра, 24 января. Мировая же премьера Nintendo Switch запланирована на 3 марта.