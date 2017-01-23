По данным на понедельник, 23 января, общая заболеваемость населения Санкт-Петербурга превышает значение недельного эпидемического порога, в основном из-за большого числа взрослых больных.

При этом заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в Санкт-Петербурге находится на неэпидемическом уровне, сообщает городской Роспотребнадзор.

В двух группах двух детских дошкольных учреждений в связи с отсутствием более 20% детей занятия приостановлены на 7 дней.