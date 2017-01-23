Лучше, чем в "Газпроме". Подборка самых высокотехнологичных унитазов

Toto Washlet G500

Японские сантехники буквально писают кипятком при виде новенького унитаза Toto Actilite. И это неслучайно: при использовании такого агрегата не понадобится даже бумага, туалет вас помоет и без неё. От вас потребуется только сделать свои дела.

Высокотехнологичное устройство оборудовано так называемой волшебной палочкой, которая при нажатии специальной кнопки на пульте приблизится к нужному участку тела и подаст струю воды: скорость, температуру и угол атаки можно отрегулировать самостоятельно. Сразу после этого пятую точку обдаст горячим воздухом.

Кнопки смыва в нём тоже нет: всё происходит автоматически, когда владелец встаёт со своего белого трона. Мало того, после каждого сеанса унитаз производит ультрафиолетовую очистку.

Разработчики не забыли и про подогревающееся до комфортной температуры сиденье и дезодоратор, который обеспечивает приятный запах. Стоит такое чудо целых $3120 (около 185 тыс. руб.).

Lixil Satis

Это устройство по функциям похоже на предыдущий агрегат (по большому счёту здесь особо нет места, чтобы разгуляться фантазии). Тут тоже есть "волшебная палочка" для подмыва, только называется она теперь "Распылитель", а управление происходит при помощи приложения на смартфоне My Satis.

В программе можно вести личный дневник (не про свидания и накопившиеся дела, а про посещение уборной). Разработчики уверяют, что запись всех походов в туалет поможет отслеживать регулярность процесса для контроля состояния здоровья.

Стоит такой агрегат в несколько раз дешевле: самая простая версия обойдётся покупателям в $1870 (около 110 тыс. руб.).

SENSPA PRINCESS PB-707S

"Настоящая жемчужина в модельном ряду умных унитазов", "Красота и роскошь" — именно так продавцы описывают умный туалет Princess PB-707S компании Senspa. Мы не рискнём обсуждать выдающийся дизайн и сразу перейдём к характеристикам "Принцессы".

Среди основных функций стоит отметить (хотя бы из-за названия) систему автоматического слива "Торнадо": по словам разработчиков, она обеспечивает быструю и, что самое главное, бесшумную очистку чаши. Получается, что туалет будет всегда кристально чистым, даже если его владелец по какой-то причине забудет нажать на кнопку смыва.

Кроме того, как только унитаз увидит своего будущего пользователя, он автоматически приоткроет крышку, чтобы человеку не пришлось касаться её руками. Когда все дела будут сделаны, крышка закроется обратно.

Также в списке функций указан клизменный обмыв: наверное, для кого-то эта возможность окажется востребованной. А что такое осциллирующий обмыв — даже сложно представить. Добавим режим энергосбережения, автоматическое определение неисправностей и ЖК-дисплей — получаем один из самых "умных" агрегатов на современном рынке унитазов. Цена в России — 142 тыс. руб.

Kohler Numi

Если вы любите устраивать дискотеки прямо в туалете, тогда смело копите деньги на немецкий "умный" унитаз Kohler Numi. Помимо функции биде, которая есть уже в каждом навороченном туалете, этот агрегат оборудован встроенными колонками, при помощи которых он может проигрывать музыку через встроенный FM-приёмник, так что скучно точно не будет. Более того, владелец сможет вставить в него флешку и слушать собственную музыку. О чем ещё можно мечтать.

Чтобы не потеряться в темноте, разработчики предусмотрели систему окружающего освещения: благодаря встроенной в тыльную поверхность лампе унитаз станет тем самым белым светом в конце тоннеля.

Создатели этого чуда не забыли и про другие, не менее важные функции: автоматическое поднимание и закрывание крышки, подогрев сидения, воздушная фильтрация и дезодорация, а также остальные прелести. Цена девайса — более 500 тыс. руб.