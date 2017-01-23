Пресс-секретарь Белого дома неравнодушен к косплею
Коллаж © L!FE Фото: © AFP/EAST NEWS © twitter.com/seanspicer
Обновлённое американское правительство подвергается проверкам не только со стороны СМИ, но и интернет-пользователей.
Новый пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер оказался большим фанатом косплея. Этот факт удалось установить любопытным пользователям "Твиттера", которые посмотрели старые записи официального аккаунта Шона Спайсера.
Скорее всего, пользователи хотели найти что-нибудь провокационное, но обнаружили только его фотографии с одного из крупнейших фестивалей аниме и косплея в США под названием Katsucon.
Ниже, например, фотография с фестиваля 2013 года.
Best #katsucon EVER w @timodc @kakukowski #nationalharbor see PIC pic.twitter.com/6F0hnrCK— Sean Spicer (@seanspicer) February 15, 2013
По всей видимости, Спайсер фотографировал косплей на Гандама.