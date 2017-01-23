Пресс-секретарь Белого дома неравнодушен к косплею

Новый пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер оказался большим фанатом косплея. Этот факт удалось установить любопытным пользователям "Твиттера", которые посмотрели старые записи официального аккаунта Шона Спайсера.

Скорее всего, пользователи хотели найти что-нибудь провокационное, но обнаружили только его фотографии с одного из крупнейших фестивалей аниме и косплея в США под названием Katsucon.

Ниже, например, фотография с фестиваля 2013 года.

По всей видимости, Спайсер фотографировал косплей на Гандама.