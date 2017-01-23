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Регион
Опубликовано 23 января 2017, 12:34

Пресс-секретарь Белого дома неравнодушен к косплею

Коллаж &copy; L!FE Фото: &copy;&nbsp;AFP/EAST NEWS &copy;&nbsp;twitter.com/seanspicer

Коллаж © L!FE Фото: © AFP/EAST NEWS © twitter.com/seanspicer

Обновлённое американское правительство подвергается проверкам не только со стороны СМИ, но и интернет-пользователей.

Новый пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер оказался большим фанатом косплея. Этот факт удалось установить любопытным пользователям "Твиттера", которые посмотрели старые записи официального аккаунта Шона Спайсера.

Скорее всего, пользователи хотели найти что-нибудь провокационное, но обнаружили только его фотографии с одного из крупнейших фестивалей аниме и косплея в США под названием Katsucon.

Ниже, например, фотография с фестиваля 2013 года.

По всей видимости, Спайсер фотографировал косплей на Гандама.

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Сергей Сурепин
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