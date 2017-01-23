Депутатов Госдумы возмутил "золотой" унитаз охранника "Газпрома"
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Депутат от партии "Справедливая Россия" Олег Нилов заявил, что такие инциденты создают социальную напряжённость.
По словам депутата "Справедливой России" Олега Нилова, нужно регулировать зарплату сотрудников государственных компаний, поскольку "золотой" унитаз охранника "Газпрома" может поделить общество на два фронта.
— Мои попытки ограничить законом предельные показатели зарплат, доходов, премий, бонусов работникам госсферы получают в ответ лукавые отговорки, мол, в этих "суперважных" якобы организациях, корпорациях иначе нельзя, — говорит депутат Олег Нилов. — Плюс у нас социальная напряжённость зашкаливает из-за этих мажоров. Это несправедливое распределение, кому-то вершки, кому-то корешки, причём разница не в разы, а в тысячи раз.
Напомним, ранее депутат от КПРФ потребовал от МВД выяснить, откуда у охранника "Газпрома" "золотой" унитаз за 200 тысяч рублей. Валерий Рашкин заявил, что правоохранительным органам надо тщательнее расследовать доходы, полученные сотрудниками государственных корпораций.