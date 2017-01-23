Зампред Госдумы: Споры вокруг передачи Исаакия РПЦ подогреваются искусственно

Авторы петиции против передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ не знают российского законодательства, а общественная дискуссия по этому вопросу подогревается искусственно, заявил заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Абсолютно искусственно подогреваемая дискуссия вокруг передачи собора. Он был построен нашими предками не для того, чтобы там болтался маятник Фуко, не для того, чтобы там интеллигенция в белые ночи водила экскурсии с шампанским на балкон. Это здание, которое, безусловно, должно служить Церкви, — говорит Толстой.

По его словам, авторы интернет-петиции против передачи собора в ведение РПЦ (документ уже подписали около 200 тысяч человек) не знают российских законов.

— Все те граждане, которые подписывают петиции, это называется "артель "Напрасный труд". Они обязаны исполнять закон. Пусть его сначала изучат, а потом бегут подписывать петиции. К сожалению, наша фейсбучная публика, не зная ничего, с дикой скоростью с одного дивана на другой обменивается сигналами SOS и считает, что именно таким образом и будет управлять государством и обществом, — заявил Толстой.