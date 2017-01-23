В Португалии разорившийся российский бизнесмен разбился, упав со скалы

Морская полиция города Албуфейры, который находится на юге Португалии, расследует падение предпринимателя с вершины скалы в районе пляжа Пенеко.

Инцидент произошёл 18 января. 51-летний россиянин Олег Сысоев из Ставропольского края вместе с женой выгуливал собаку в районе скалистого пляжа Пенеко (praia do Peneco). Здесь вдоль крутого обрыва располагается пешеходная дорожка, она огорожена метровой каменной оградой. В какой-то момент мужчина взобрался на ограждение и рухнул вниз с высоты 15 метров.

— Там на самом деле забор толстый. На него можно запрыгнуть и стоять спокойно. Но в пьяном состоянии не удержал равновесие. Это место славится как "чёрное". Там очень многие туристы балуются, шутят, веселятся и падают. Кому-то приходит в голову запрыгивать на заборы, — рассказывает Елена, приятельница семейной пары. — Он обожал детей. У него ещё один ребёнок в России есть, которому он помогал, несмотря на все его сложности. Помогал, отправлял каждый месяц деньги. Он был вспыльчивый, с каждым бывает. Зачем он запрыгнул на забор — непонятно.

Были проведены реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось. Предварительный осмотр показал, что Сысоев в этот вечер употреблял алкоголь. В качестве основной версии полицейские рассматривают суицид, однако пока не исключают и криминальной составляющей. В связи с этим была опрошена жена погибшего Наталья Сысоева, также жительница Ставропольского края.

Олег Сысоев был в Албуфейре владельцем строительной компании, предлагающей клиентам разнообразные услуги по ремонту. Бизнес начал идти на спад и прогорел, по одной из версий, из-за пристрастия мужчины к алкоголю. В последнее время Сысоев окончательно влез в долги. Знакомые рассказали, что он часто принимал алкоголь и ссорился с женой.

— У него была здесь своя строительная фирма. Когда-то должен был мне денег, я с него выбивал эти деньги, потом он это всё пропил. Это было в 2008 году ещё, — рассказал давний знакомый и коллега Олега Сысоева — Сергей. — Когда-то была хорошая машина и хорошая фирма, строительная. Гипсокартоном там обшивал. В общем, было так хорошо, что вы себе представить не можете. Когда я его видел недавно, у меня было такое ощущение, что он бомж. Пьяный, вонючий и мерзкое отношение. Очень противный, мерзкий человек, первое мнение.

Следователи полиции города Албуфейры продолжают расследование дела. Сейчас тело перевезено на судебно-медицинскую экспертизу для установления всех обстоятельств смерти.