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Регион
Опубликовано 23 января 2017, 15:30

Sony проспонсирует лагерь для девочек, мечтающих делать игры

Компания Sony стала официальным спонсором учебного лагеря для девочек, мечтающих работать в игровой индустрии.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/Liverpoolgirlgeeks

Фото: © facebook.com/Liverpoolgirlgeeks

Специализированные курсы будут проводиться в учебном лагере Ливерпуля и будут рассчитаны на девочек от 11 до 14 лет. Обучение начнётся в следующем месяце и продлится шесть недель. Спонсором программы стала PlayStation.

В технологическом секторе нет гендерного баланса, и нам нужно что-то предпринять для обеспечения более сбалансированного и полноценного будущего этой сферы. Игровая индустрия — это потрясающее место для работы, так что мы должны активно мотивировать молодых женщин присоединяться к ней, воодушевляя и поддерживая их
Мишель Тилли, PlayStation

Организацией учебного лагеря занимается группа Liverpool Girl Geeks. В рамках программы планируется обучить более 400 девушек из Ливерпуля и близлежащих городов.

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Станислав Погорский
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