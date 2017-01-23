Sony проспонсирует лагерь для девочек, мечтающих делать игры

Специализированные курсы будут проводиться в учебном лагере Ливерпуля и будут рассчитаны на девочек от 11 до 14 лет. Обучение начнётся в следующем месяце и продлится шесть недель. Спонсором программы стала PlayStation.

В технологическом секторе нет гендерного баланса, и нам нужно что-то предпринять для обеспечения более сбалансированного и полноценного будущего этой сферы. Игровая индустрия — это потрясающее место для работы, так что мы должны активно мотивировать молодых женщин присоединяться к ней, воодушевляя и поддерживая их Мишель Тилли, PlayStation

Организацией учебного лагеря занимается группа Liverpool Girl Geeks. В рамках программы планируется обучить более 400 девушек из Ливерпуля и близлежащих городов.