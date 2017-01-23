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Опубликовано 23 января 2017, 16:22

Файтинг Tekken 7 выйдет в июне

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/jpellgen

Фото: © flickr.com/jpellgen

Японский издатель Bandai Namco объявил дату международного релиза файтинга Tekken 7.

В 2015 году в Японии можно было поиграть в Tekken 7 лишь на специальных аркадных автоматах. Теперь седьмая часть культовой серии файтингов доберётся до остального мира.

Издатель Bandai Namco объявил, что релиз Tekken 7 на PC, PS4 и Xbox One состоится 2 июня этого года.

Игра использует популярный движок Unreal Engine 4, а помимо узнаваемого списка персонажей в ней появятся новые механики. Среди них есть "Система ярости", позволяющая включить режим, в котором боец наносит больше урона и может использовать два новых приёма. Также появится специальный удар, позволяющий прервать комбинацию оппонента и перехватить инициативу боя. Для его использования игрокам придётся очень точно рассчитывать момент использования.

Также в Tekken 7 появится персонаж Акума из серии файтингов Street Fighter. 

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Станислав Погорский
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