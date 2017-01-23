Депутат предложил штрафовать на 30 тысяч рублей за помеху машине с мигалкой

Сразу в 60 раз увеличить штраф за непредоставление дороги автомобилям с синим проблесковым маячком предлагает депутат Госдумы Андрей Палкин. Представитель "Единой России" вынес сегодня соответствующий документ на рассмотрение палаты. Однако он считает, что и такой жёсткой меры не достаточно. По его мнению, дополнительно нужно лишать нарушителей водительских прав на срок от полутора до двух лет, сообщает "Утро.ру".

Как отмечает автор в пояснительной записке, основанием для такого предложения стали последние случаи, когда водители не пропускали машины скорой помощи. К примеру, 12 января такой случай произошёл на Камчатке. Из-за задержки кареты мужчина скончался до прибытия врачей.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчинённым реагировать на подобные случаи.

Так, сегодня стало известно об очередном таком инциденте. В Красноярске таксист не пропустил скорую помощь во дворе. Региональные полицейские начали по этому факту проверку.