Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 января 2017, 18:31

Депутат предложил штрафовать на 30 тысяч рублей за помеху машине с мигалкой

Фото: &copy;РИА Новости/Павел Лисицын

Фото: ©РИА Новости/Павел Лисицын

Также член Госдумы считает необходимым лишать нарушителей права управлять автомобилем на срок до двух лет.

Сразу в 60 раз увеличить штраф за непредоставление дороги автомобилям с синим проблесковым маячком предлагает депутат Госдумы Андрей Палкин. Представитель "Единой России" вынес сегодня соответствующий документ на рассмотрение палаты. Однако он считает, что и такой жёсткой меры не достаточно. По его мнению, дополнительно нужно лишать нарушителей водительских прав на срок от полутора до двух лет, сообщает "Утро.ру".

Как отмечает автор в пояснительной записке, основанием для такого предложения стали последние случаи, когда водители не пропускали машины скорой помощи. К примеру, 12 января такой случай произошёл на Камчатке. Из-за задержки кареты мужчина скончался до прибытия врачей.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчинённым реагировать на подобные случаи.

Так, сегодня стало известно об очередном таком инциденте. В Красноярске таксист не пропустил скорую помощь во дворе. Региональные полицейские начали по этому факту проверку.

BannerImage
Андрей Григорьев
  • Новости
  • Госдума
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar