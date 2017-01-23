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Опубликовано 23 января 2017, 16:50

Объявлена дата выхода последнего дополнения для Dark Souls 3

Кадр видео &ldquo;Dark Souls III The Ringed City - PC/PS4/X1 - At World's End (DLC 2 announcement trailer) (English)&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “Dark Souls III The Ringed City - PC/PS4/X1 - At World's End (DLC 2 announcement trailer) (English)”. Скриншот © L!FE

Разработчик Dark Souls 3 анонсировал последнее дополнение для игры и объявил дату выхода.

Дополнение под названием The Ringed City отправит игрока на край света в поисках мифического города. На пути будут поджидать новые враги, предметы, броня, магия и боссы.

Это второе и последнее крупное дополнение для Dark Souls 3. Его можно приобрести отдельно либо купить "Сезонный пропуск", чтобы получить оба немного дешевле. The Ringed City станет доступна для PC, PS4 и Xbox One 28 марта.

Также стало известно, что будет выпущено издание Dark Souls 3: The Fire Fades Game of the Year Edition, в которое помимо самой Dark Souls 3 будут включены оба дополнения. Оно выйдет 21 апреля.

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Станислав Погорский
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