Объявлена дата выхода последнего дополнения для Dark Souls 3

Дополнение под названием The Ringed City отправит игрока на край света в поисках мифического города. На пути будут поджидать новые враги, предметы, броня, магия и боссы.

Это второе и последнее крупное дополнение для Dark Souls 3. Его можно приобрести отдельно либо купить "Сезонный пропуск", чтобы получить оба немного дешевле. The Ringed City станет доступна для PC, PS4 и Xbox One 28 марта.

Также стало известно, что будет выпущено издание Dark Souls 3: The Fire Fades Game of the Year Edition, в которое помимо самой Dark Souls 3 будут включены оба дополнения. Оно выйдет 21 апреля.