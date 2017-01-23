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Опубликовано 23 января 2017, 17:11

Blizzard бесплатно раздаёт стратегию StarCraft 2

Фото: &copy;&nbsp;vk.com/club_starcraft

Фото: © vk.com/club_starcraft

Владельцы аккаунтов Battle.net обнаружили, что у них появилась копия StarCraft 2.

Никто не знает, что конкретно происходит. Пользователи Reddit сообщают, что на их аккаунтах вдруг появилась игра StarCraft 2: Wings of Liberty. Деньги со счёта при этом не списываются.

Сейчас игроки гадают, почему Blizzard начала странную акцию, нигде об этом не сообщив и не предоставив какого-либо объяснения происходящему. Одна из популярных теорий гласит, что скоро Wings of Liberty официально станет бесплатной игрой. На данный момент её получают случайные игроки.

Даже если StarCraft 2: Wings of Liberty будут распространять бесплатно, дополнения Heart of the Swarm и Legacy of the Void, вероятно, так и останутся платными.

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Станислав Погорский
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