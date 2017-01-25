Трудно быть Джокером. Интервью с Алексеем Зуйковым

Привет, представься и расскажи, чем ты сейчас занимаешься.

Приветствую! Меня зовут Алексей Зуйков, и я игрок (*аплодисменты*). Моя жизнь сложилась таким образом, что она так или иначе была связана с играми. В детстве я играл в самые разнообразные игры и игрушки, а в отрочестве решился играть на сцене театрального кружка. В юношестве взял в руки гитару и стал играть рок-музыку. Последние четыре с половиной года я учу играть других людей, являясь автором и ведущим видеоблога о настольных играх "Два в кубе". Ну и примерно такой же срок я увлекаюсь косплеем.

Как ты пришел в косплей? Что тебя сподвигло на это?

Моё знакомство с миром косплея состоялось более десяти лет назад, когда я попал на первый "Игромир" и увидел людей, которые были одеты в костюмы любимых персонажей видеоигр. Да, костюмы эти в большинстве своём оставляли желать лучшего, но возможность увидеть живое воплощение виртуального героя произвела на меня очень большое впечатление. Желание стать частью этого мероприятия зародилось ещё тогда, но юношеские комплексы активно мешали его воплощению в реальность. И только в 2011 году я наконец решился на эту авантюру.

Надо сказать, что первый опыт такого перевоплощения был не слишком удачным. Звёзды сошлись так, что я решил начать с довольно нестандартного мероприятия под названием "Зомби-моб". На западе это целая традиция: толпы людей, загримированных под живых мертвецов, заполняют одну из городских улиц, в шутку пугая прохожих. Они развлекаются, делают классные фотографии и просто весело проводят время.

У нас же это мероприятие восприняли как опасный митинг, и на борьбу с подростками отправили отряд ОМОНа. Дальше всё в точности, как вы видели в фильмах, только наоборот: не люди убегают от толпы оживших мертвецов, а загримированные "зомби" спасаются бегством от вооружённого отряда полиции.

Мы успели сделать несколько неплохих фотографий до прибытия ОМОНа, а тех, кому повезло меньше, фотографировали уже в полиции. Нам удалось выскочить в какой-то из переулков и дворами ретироваться как можно дальше от эпицентра зомби-апокалипсиса, смывая грим минералкой и надеясь, что на входе в метро нам не зададут лишних вопросов. Это уже потом был Джокер!

Твой образ Джокера является одним из самых узнаваемых на территории России. Почему именно Джокер?

Во-первых, нам нужен был парный косплей, потому что на свой первый фестиваль мы решили пойти вдвоём с будущей женой. Во-вторых, к "Игромиру-2011" хотелось показать что-то актуальное, а на горизонте маячил релиз очень сильно ожидаемой мною Batman: Arkham City. Ну и вообще, Джокер и Харли Квинн, на мой взгляд, одна из самых шикарных комиксных парочек с безумными отношениями! Как мы могли устоять?

Когда решение было принято, началась подготовка. Т.к. опыта у нас практически не было (не считая зомби-инцидента), а косплей-сообщество в то время было у нас в стране не слишком развито, многое приходилось делать самим и изобретать велосипед. Первая проблема, с которой мы столкнулись, — это, безусловно, костюмы! Так как мы готовили образы персонажей ещё не вышедшей игры, скриншоты, арты и какие-то графические материалы буквально выуживались из Сети.

С Джокером-то всё было проще, ибо он практически не изменился с первой части игры. А вот образ Харли изменили почти целиком. Более того, от арта к арту, от трейлера к трейлеру они меняли какие-то детали. Например, изменили направление красной "спирали" на бейсбольной бите, после чего нам пришлось снимать с неё весь лак и краску, начиная всё сначала.

Совершенно случайно в процессе поиска дизайнера для пошива корсета Харли Квинн мы познакомились с Ариной Липатовой, которая не только сшила большинство наших косплей-костюмов (включая обе версии Джокера и Харли Квинн), но и стала хорошей подругой нашей семьи. А ещё мы до ужаса напугали соседку, решив покрасить сапог в красный цвет на лестничной клетке. Она прибежала к нам с намерением звонить в полицию, потому что увидела на лестничной клетке "ногу на газете и всё в крови!"

Насколько сложно перевоплощаться в маниакального психопата? Многие актёры, исполняющие роль этого персонажа, утверждали, что эта роль сильно давила на них в психологическом плане.

Да, они мне это тоже частенько говорят! Ой… опять эти голоса, извините!

На самом деле это вопрос "с двойным дном", потому что сложно не только морально, но и физически. На полный грим и сейчас уходит часа четыре, а с непривычки и того больше. Здесь и покраска, и укладка волос, и сам грим на лице и открытых частях тела. Харли ещё и татуировки рисовать приходилось. Ну и костюм, разумеется, надевается не так просто, как повседневная одежда.

Например, манжеты рубашки в первом костюме жили своей жизнью, застёгивались на запястьях булавками и прикалывались к рукавам фрака. Для этого тоже нужна определённая ловкость. Без тренировок это оказалось значительно сложнее, чем думалось на первый взгляд.

Получается, что нужно встать максимум в 5 утра, чтобы к открытию выставки в 10 утра быть готовым встречать гостей. Ну, и ходить в таком тяжёлом гриме 8 часов подряд, безусловно, непросто! На ночь я смывал грим только с лица и шеи, потому что даже мысль о том, чтобы ещё раз красить и укладывать волосы, вызывала ужас.

Спал прямо с зелёными волосами, поправляя их с утра, и снова в бой. И так четыре дня подряд. Кстати, эта самая зелёная краска из баллончика до сих пор время от времени проявляется в квартире, где мы гримировались, а ведь прошло уже шесть лет!

Говоря о моральной составляющей, для меня это скорее было вызовом, испытанием моему умению перевоплощаться. В то время я был довольно стеснительным парнем. Мне было сложно, например, банально познакомиться с девушкой или влиться в незнакомую компанию. И уже в пути на "Игромир" я вдруг внезапно осознал, что это предстоит мне прямо сейчас! Но Джокер не может стесняться, верно? Он плевал на скромность, главное — чтобы продолжалось веселье!

Поэтому я отдал себе внутренний приказ: "Лёша Зуйков off, Джокер on", и будь что будет! Надо сказать, авантюра удалась на все сто! Приятнее всего, что мой косплей отметили и оценили не только случайные посетители выставки, но и её организаторы.

Разработчики Batman: Arkham City, посетившие выставку, пригласили нас на презентацию и до сих пор присылают приятные памятные подарочки на Рождество. А наши Джокер и Харли Квинн даже появились на афише "Игромира-2012".

Вообще, я считаю, что во многом именно этот фестиваль помог мне справиться со своими комплексами. Косплей-сообщество приняло меня как своего, что, безусловно, очень ценно для меня. Огромное количество моих друзей и по сей день имеют то или иное отношение к косплею. Причём среди них есть как любители, так и настоящие звёзды косплея.

Зарабатываешь ли ты косплеем?

А что, можно было? (Смеётся.)

На самом деле косплей — это прежде всего колоссальный труд. Многие думают, что это очень просто: купил себе костюм и паричок на ebay, напялил и пошёл. Возможно, кто-то так и делает, но это точно не мой подход!

К тому же мало просто напялить на себя нелепый костюм. Надо суметь изобразить характер персонажа. Для меня косплей не ограничивается парой хороших постановочных фото. Я считаю, что он даёт тебе шанс ненадолго стать совершенно другим человеком, прожить кусочек иной жизни. Возможно, поэтому студийных фото в косплее у меня практически нет. Мне нужна сцена, нужны люди, с которыми я смогу взаимодействовать.

Я искренне преклоняюсь перед людьми, которые часто перевоплощаются, да ещё и сами всё шьют и мастерят! Мне это, увы, не дано. Но, будучи человеком взрослым и обеспеченным, могу себе позволить заказать пошив костюмов и крафт у профессионалов. Конечно, речь не идёт о каких-то дорогих ателье, но удовольствие всё равно не из дешёвых. Так что косплеем я не зарабатываю. На косплей я трачу!

Возможно ли зарабатывать на жизнь косплеем?

Если у вас есть возможность тратить всё своё свободное и несвободное время на создание образов, постоянно совершенствовать не только свой внешний вид, но и отыгрыш, проработку характера, и при этом ездить по стране, постоянно мелькать в кадре… Возможно, вас заметят и предложат какой-то способ заработка.

Успешных косплееров иногда зовут в качестве моделей на интересные рекламные мероприятия. Сейчас довольно часто на тематических фестивалях проходят конкурсы косплея с денежными призами. Я давно не интересовался этим вопросом прицельно, но мне кажется, что всё возможно. Другой вопрос, готов ли я к такому труду? Думаю, что нет.

Насколько сейчас популярен косплей в России? Какие у него перспективы в будущем?

Мне сложно судить "со стороны", но, на мой взгляд, с каждым годом это увлечение становится всё популярнее! Всё больше косплея появляется за пределами этого сообщества, на абсолютно разноплановых фестивалях и мероприятиях, в выпусках популярных видеоблогеров, на ТВ и даже в кино.

Косплей стал неотъемлемой частью гик-культуры. Любое относительно крупное мероприятие приглашает косплееров, а иногда и заявляет их отдельной частью программы. Даже в своей основной профессии, настольных играх, мне уже не скрыться от этого увлечения.

Уже второй год подряд мне посчастливилось быть членом жюри конкурса косплея на фестивале "Игрокон". Так что, мне кажется, если вы давно хотели воплотить в жизнь образ любимого персонажа кино, игр или комиксов — самое время действовать!