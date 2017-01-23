Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 января 2017, 17:26

В Overwatch появится режим "Захват флага"

Фото: &copy;&nbsp;vk.com/overwatchru

Фото: © vk.com/overwatchru

В Сети раньше времени появилось видео праздничного обновления для командного шутера Overwatch.

Утёкший ролик демонстрирует нововведения, приуроченные к празднованию китайского Нового года.

Несколько героев получат тематические облики, а также эмоции и победные позы. Среди персонажей с праздничными нарядами оказались Мэй, D.Va, Ангел, Зеньятта, Уинстон, Турбосвин, Рейнхардт и другие.

Также в ролике представлен новый игровой режим "Захват флага". Вероятно, как и в случае с предыдущими праздничными обновлениями, он будет доступен в ограниченный промежуток времени.

Мероприятие в честь Года петуха в Overwatch начнётся уже 24 января.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • Новый год
  • blizzard
  • overwatch
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar