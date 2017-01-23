В Overwatch появится режим "Захват флага"
Фото: © vk.com/overwatchru
В Сети раньше времени появилось видео праздничного обновления для командного шутера Overwatch.
Утёкший ролик демонстрирует нововведения, приуроченные к празднованию китайского Нового года.
Несколько героев получат тематические облики, а также эмоции и победные позы. Среди персонажей с праздничными нарядами оказались Мэй, D.Va, Ангел, Зеньятта, Уинстон, Турбосвин, Рейнхардт и другие.
Также в ролике представлен новый игровой режим "Захват флага". Вероятно, как и в случае с предыдущими праздничными обновлениями, он будет доступен в ограниченный промежуток времени.
Мероприятие в честь Года петуха в Overwatch начнётся уже 24 января.