Пикантная игра про пляжный волейбол получит поддержку VR

Как заявили в компании Koei Tecmo, дополнение VR Passport выйдет уже завтра, 24 января, и будет доступно абсолютно бесплатно в течение ближайших четырёх дней.

Опоздавшим же на раздачу халявы, по сообщению разработчиков, придётся выложить из своих карманов 1500 йен (около 800 рублей).

Напомним, что азиатский релиз Dead or Alive Xtreme 3, очередной части спортивного спин-оффа известной серии файтингов, состоялся в конце марта прошлого года. Игра является эксклюзивом для консолей компании Sony: PlayStation 4 и PS Vita.