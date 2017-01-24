Кризис, сингулярность и крошечный взрыв. Гид по еженедельным скидкам

Обзоры пользователей: очень положительные.

Когда вышла: 20 марта 2007.

Лидером нашей сегодняшней подборки по праву можно считать Command & Conquer 3: Tiberium Wars — третью номерную и, пожалуй, последнюю достойную часть знаменитой квадрологии противостояния Государственного Совета Безопасности, вымышленной всемирной организацией, созданной на основе ООН, и террористической организации "Братство НОД", возглавляемую фанатиком Кейном. Поводом для борьбы служит тиберий, экзотическое вещество, обладающее способностью вытягивать полезные ископаемые и формировать в них токсичные кристаллы.

Игра включает в себя 38 одиночных миссий, разделённых на три сюжетные кампании, предоставляющие возможность взглянуть на одни и те же события с обеих сторон конфликта, а также со стороны таинственной инопланетной расы, имеющей собственные интересы и взгляды на всё происходящее. Доступен также и мультиплеер, с которым, правда, придётся повозиться: основная его поддержка осуществлялась через серверы GameSpy, закрытые в 2014 году.

Обзоры пользователей: очень положительные.

Сборник из двух номерных частей и одного аддона про бойцов в кибернетической броне станет отличным подарком для всех, кто ранее не удосужился познакомиться со вселенной Crysis. Оригинальная игра, вышедшая в далёком 2007 году произвела технологический фурор и разделила компьютеры всех геймеров мира на две категории: те, что спокойно тянули шутер, и навсегда оставшиеся в прошлом коробки с дряхлыми пентаками.

События всей серии Crysis, также как и Command & Conquer, развивались в альтернативной вселенной, однако, вместо метеорита с инопланетным минералом или машины времени Николы Теслы катализатором всего противостояния тут выступила развившаяся за счёт скупки технологий Северная Корея, почувствовавшая свою силу и приступившая к расширению территорий. Противостоит агрессору, как всегда, доблестная армия США, на вооружении которой стоят высокотехнологичные костюмы.

Сборник Crysis Collection обойдётся вам в 249 рублей и точно подарит впечатлений на пару-тройку вечеров.

Обзоры пользователей: очень положительные.

Когда вышла: 1 июля 2010.

Тему игр с альтернативными вселенными завершает Singularity, уровень клюквы в которой превышает абсолютно все допустимые границы: Советский Союз, активно занимающийся ядерной промышленностью, случайно обнаруживает на одном из островов залежи таинственного Элемента-99. Как всегда, тут же начинают производиться испытания, результаты одного из которых приводят к непоправимым последствиям, разгребать которые спустя 40 лет отправляется... правильно, американский военный.

Сюжет не блещет гениальностью, однако это и не главное — игра цепляет мрачной атмосферой техногенной катастрофы, свидетелями которой мы и становимся поневоле. Геймплейной же особенностью является наличие мобильного временного преобразователя, позволяющего состаривать и омолаживать предметы для решения головоломок.

Обзоры пользователей: очень положительные.

Когда вышла: 22 апреля 2011.

А вот лучшим подарком для всей семьи на этой неделе станет "Теория крошечного взрыва" от калининградской студии Colibri Games. Изумительные приключения жителей Крошечной планеты, расколовшейся в результате падения метеорита, не оставят равнодушными как детей, так и взрослых.

Классическая головоломка с довольно простыми, но от того не менее интересными загадками, обладает прекрасным саундтреком из десяти композиций и запоминающимся визуальным стилем, отчего-то больше похожим на иллюстрации к сказкам.

Обзоры пользователей: очень положительные.

Когда вышла: 6 ноября 2012.

Вторая часть легендарного приключенческого квеста о похождениях неудачника Руфуса от немцев из Daedalic Entertainment. Очередное творение горе-изобретателя вновь причиняет неприятности Гоал, чьё сознание теперь разделено на части.

Новое приключение представляет собой отдельную законченную историю, в которую может отправиться любой, даже не игравший в оригинал.