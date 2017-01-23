Путин предложил обязать врио губернатора отчитываться о доходах

Законопроект о необходимости временно исполняющих обязанности губернатора отчитываться о своих доходах внёс президент РФ Владимир Путин в Государственную думу. Это следует из базы данных палаты.

— Проектом федерального закона предлагается распространить обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, установленную в отношении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, на временно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, — говорится в тексте документа.

Как отмечается, принятие закона не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.