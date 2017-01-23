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Регион
Опубликовано 23 января 2017, 21:37

Путин предложил обязать врио губернатора отчитываться о доходах

Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Дружинин

Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин

Законопроект о необходимости временно исполняющих обязанности губернатора отчитываться о своих доходах внёс президент РФ Владимир Путин в Государственную думу. Это следует из базы данных палаты.

— Проектом федерального закона предлагается распространить обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, установленную в отношении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, на временно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, — говорится в тексте документа.

Как отмечается, принятие закона не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

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Андрей Григорьев
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