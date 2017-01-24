Штатные юристы будут писать для депутатов законопроекты

Руководство Госдумы решило повысить качество вносимых на рассмотрение законопроектов, а также немного облегчить работу депутатов, создав Центр законотворчества. Партнёром проекта выступит Московская государственная юридическая академия им. Кутафина. Центр будет заниматься разработкой законопроектов по запросу депутатов, финансирование выделят из бюджета нижней палаты парламента.

Депутат Госдумы Андрей Исаев рассказал, что основными заказчиками законопроектов Центра законотворчества станут депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, Законодательные собрания регионов.

— Ни для кого не секрет, что не все депутаты —специалисты во всех вопросах. А перед ними избиратели ставят весьма разнообразные задачи. В данном случае депутат сможет сформулировать политический заказ, чего он хочет, а центр подготовит текст законопроекта по представленному законодательному техническому заданию, — говорит Исаев. — Необходимость центра ещё в том, что зачастую внесение поправок в один законопроект или принятие какого-то законопроекта требует внесение симметричных поправок в какие-то другие законы — о чём депутат может просто не знать. Одним словом, работа специалистов центра — это юридическая техническая помощь в законодательной подготовке законопроекта.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал Лайфу, что рассматривается возможность создания такого центра на базе Кутафинской академии.

Финансироваться проект будет из бюджета ГД, сумму пока не определили. Центр законотворчества планируется открыть уже в весеннюю сессию.

В Госдуме заявляют, что опасности халтуры для депутатов нет. При написании законопроектов парламентарии обращаются к экспертам, своим советникам за помощью в подготовке документа.

Теперь же парламентарий будет формулировать поправки. То есть, приводит пример Андрей Исаев, депутат говорит, что мы хотим внести поправки в Трудовой кодекс, который защитит такие-то права работников. Чётко описывает задачу. Ему готовят законопроект, он может взять этот текст, который ему подготовили эксперты, или писать что-то своё.

Также в нижней палате парламента заявили, что не стоит путать экспертное сообщество при комитетах и специалистов Центра законотворчества. Экспертные советы при комитетах — это общественные объединения, которые выполняют функционал обсуждения законопроектов. Аппараты Госдумы также работают уже с внесёнными законопроектами.

Российская Госдума, кстати, здесь не новатор. Подобные центры, которые помогают парламентариям разрабатывать законопроекты, существуют и при Конгрессе США и при ряде европейских парламентов.