Сон — для смелых. 5 самых страшных видеоигр

Fatal Frame II: Crimson Butterfly

Платформы: PS2, PS3, Xbox.

Естественная реакция человека на источник страха — бежать, прятаться, отвернуться или хотя бы зажмурить глаза. Авторы Fatal Frame решили сыграть на наших инстинктах самым жестоким образом: здесь выживет только тот, кто способен в прямом смысле взглянуть страхам в глаза. Игрок постоянно окружён агрессивными призраками, а спастись от них можно только сфотографировав.

Особенно страшной считается вторая часть, в которой и без того жуткую механику приумножили странными близнецами, леденящими душу локациями и пугающим самим по себе сюжетом.

Один из авторов Uncharted и The Last of Us назвал Fatal Frame II самым страшным, что ему пришлось пережить в любой форме медиа. И не поспоришь.

Alien: Isolation

Платформы: PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One.

Оказалось, что на основе классики научно-фантастических хорроров можно сделать не менее достойную видеоигровую адаптацию, пусть и пройдёт больше 30 лет. Alien Isolation перенесла всё то, за что мир влюбился в того самого "Чужого": страх перед инопланетным охотником, многократно превосходящего тебя в силе и скорости. Чужой здесь — это не какой-нибудь дешёвый скример, а полноценный персонаж, антагонист, которого уважаешь. Шансы на побег с треклятой космической станции зависят только от умения игрока сохранять спокойствие и постоянно думать стратегически.

Не паниковать, когда прячешься под столом и видишь, как мимо скользит пугающей длины чёрный хвост, надо сказать, очень непросто. И ведь некоторые проходили игру с сенсором Kinect, из-за которого игрок мог выдать себя вырвавшимся криком или визгом.

Ах да, будто Чужого мало, здесь есть не менее жуткие андроиды.

Forbidden Siren 2

Платформы: PS2.

Ещё одна игра, в которой побег от самых страшных созданий неминуемо приведёт к гибели. Но если в Fatal Frame II было достаточно фотографировать врагов, чтобы они переставали быть угрозой, здесь всё несколько сложнее. Ваш персонаж умеет "заглядывать" в противников, тем самым смотря на мир их глазами. С помощью этой способности придётся прокладывать свой путь побега — попадаться чудовищам не стоит.

Forbidden Siren 2 также усиливает эффект благодаря таланту художников, придумавших одновременно ужасающих и впечатляюще красивых врагов. Добавьте к этому присутствие жуткой мёртвой японской школьницы Ичико Ягуры, чьи трансформации навсегда останутся в самых худших кошмарах. И даже это будет детским лепетом по сравнению с эмоциями, которые испытываешь, когда через глаза одного из монстров видишь прячущегося героя — себя.

System Shock 2

Платформы: PC, Dreamcast.

В современных произведениях самые страшные существа — это либо люди, просто злые или мутировавшие, либо взбунтовавшийся искусственный интеллект. System Shock 2 же совмещает их в единой истории.

Колонизаторы находят на отдалённой планете зловещее нечто, которое трансформирует весь экипаж экспедиции в уродливых монстров. Главный герой выходит из криосна уже после начала всеобщего хаоса, лишённый памяти о том, что произошло. В качестве единственного соратника у него только вышедший из-под контроля ИИ SHODAN. Непонятно, какая угроза реальнее: быть растерзанным монстрами или оказаться преданным взбесившейся программой.

Культурное наследие сложно переоценить. System Shock 2 впоследствии вдохновила Dead Space, BioShock, Portal и другие не менее культовые проекты.

Silent Hill 2

Платформы: PC, PS2, PS3, Xbox, Xbox 360.

Самым популярным участником списков страшнейших игр всех времён до сих пор остаётся Silent Hill 2. В ней напряжение держится на пределе ещё со вступления, где главный герой оказывается в городе, окутанном туманом и брошенном населением. Становится только хуже, когда игра знакомит нас с Пирамидоголовым, одним из самых странных и пугающих врагов в жанре хоррора.

Мало каким играм удалось создать такой давящий психологический ужас. Неизвестно, что будет за углом, не появилось ли что позади тебя и есть ли хоть какие-то шансы спастись из этого туманного и грязного чистилища. При этом приходится удерживать остатки рассудка, чтобы решать нескончаемые головоломки. И всё ради того, чтобы очередной поворот сюжета вывернул наизнанку — физически и душевно.