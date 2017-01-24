СМИ: Удары США в Ливии могли быть связаны с терактом в Берлине
В декабре выходец из Туниса Анис Амри протаранил посетителей рождественской ярмарки, погибло 12 человек.
По данным разведки, возможное присутствие в ливийских лагерях группировки ИГИЛ* террористов, причастных к атаке на рождественскую ярмарку в Берлине в декабре, могло быть причиной авиаударов по ним на прошлой неделе. Об этом сообщает CNN.
По словам уходящего министра обороны США Эштона Картера, эти удары были направлены "против некоторых внешних заговорщиков ИГИЛ*, которые активно планировали операции против американских союзников в Европе".
— Они также могли быть связаны с некоторыми атаками, которые в Европе уже произошли, — сказал он.
Как сообщают СМИ, в результате авиаударов на два лагеря террористов в Сирте были уничтожены около 80 боевиков.
Напомним, в ночь на 19 декабря террорист протаранил толпу посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Исполнителем теракта, унёсшего жизни 12 человек, оказался выходец из Туниса Анис Амри. Позже он был ликвидирован в Италии.