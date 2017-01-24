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Регион
Опубликовано 24 января 2017, 06:08

СМИ: Удары США в Ливии могли быть связаны с терактом в Берлине

В декабре выходец из Туниса Анис Амри протаранил посетителей рождественской ярмарки, погибло 12 человек.

По данным разведки, возможное присутствие в ливийских лагерях группировки ИГИЛ* террористов, причастных к атаке на рождественскую ярмарку в Берлине в декабре, могло быть причиной авиаударов по ним на прошлой неделе. Об этом сообщает CNN.

По словам уходящего министра обороны США Эштона Картера, эти удары были направлены "против некоторых внешних заговорщиков ИГИЛ*, которые активно планировали операции против американских союзников в Европе".

— Они также могли быть связаны с некоторыми атаками, которые в Европе уже произошли, — сказал он.

Как сообщают СМИ, в результате авиаударов на два лагеря террористов в Сирте были уничтожены около 80 боевиков.

Напомним, в ночь на 19 декабря террорист протаранил толпу посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Исполнителем теракта, унёсшего жизни 12 человек, оказался выходец из Туниса Анис Амри. Позже он был ликвидирован в Италии. 

                                                                                   
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Нюргуяна Игнатьева
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