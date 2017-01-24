Герой Deus Ex: Mankind Divided отправится в тюрьму

По замыслу разработчиков, DLC с подзаголовком A Criminal Past прольёт свет на самое первое задание Адама Дженсена в рамках Task Force 29 и будет приквелом к основной сюжетной линии игры. Действие развернётся в особо охраняемой тюрьме для аугументированных, где герою предстоит найти агента под прикрытием, собиравшим данные о террористической группировке.

Релиз A Criminal Past в PlayStation Network, Xbox Live и других цифровых магазинах запланирован на 23 февраля. Стоимость его пока официально не раскрывается.