Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 января 2017, 05:59

Герой Deus Ex: Mankind Divided отправится в тюрьму

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Издательство Square Enix и монреальское подразделение Eidos анонсировали второе скачиваемое дополнение для игры Deus Ex: Mankind Divided.

По замыслу разработчиков, DLC с подзаголовком A Criminal Past прольёт свет на самое первое задание Адама Дженсена в рамках Task Force 29 и будет приквелом к основной сюжетной линии игры. Действие развернётся в особо охраняемой тюрьме для аугументированных, где герою предстоит найти агента под прикрытием, собиравшим данные о террористической группировке.

Релиз A Criminal Past в PlayStation Network, Xbox Live и других цифровых магазинах запланирован на 23 февраля. Стоимость его пока официально не раскрывается.

BannerImage
Александр Крушин
  • Новости
  • Игры
  • psn
  • deusex
  • squareenix
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar