ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 января 2017, 07:30

СМИ: КНДР готовится испытать тяжёлую баллистическую ракету

Фото: 38north

Фото: 38north

На восточном побережье Северной Кореи есть признаки подготовки запуска тяжёлой межконтинентальной ракеты. Об этом пишет американский авторитетный портал 38 North.

Как отмечается, подготовительные работы, похоже, ведутся у города Вонсан неподалёку от аэропорта Кальма. Там оборудована площадка диаметром 11 метров, которая может стать основанием для пусковой установки. 

За последние месяцы дорогу туда выровняли и укрепили. На фото со спутника видны признаки работ по установке телеметрического оборудования. В Южной Корее ранее признавали, что достоверно подтвердить факт подготовки к пускам пока не могут.

BannerImage
Андрей Григорьев
  • Новости
  • КНДР
  • КНДР (Северная Корея)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar