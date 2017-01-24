СМИ: КНДР готовится испытать тяжёлую баллистическую ракету

Как отмечается, подготовительные работы, похоже, ведутся у города Вонсан неподалёку от аэропорта Кальма. Там оборудована площадка диаметром 11 метров, которая может стать основанием для пусковой установки.

За последние месяцы дорогу туда выровняли и укрепили. На фото со спутника видны признаки работ по установке телеметрического оборудования. В Южной Корее ранее признавали, что достоверно подтвердить факт подготовки к пускам пока не могут.