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Опубликовано 24 января 2017, 07:56

В Британии может открыться институт видеоигр

Фото &copy; Flickr/JD Hancock

Фото © Flickr/JD Hancock

Британские разработчики продвигают идею создания института, где будут разрабатывать игры.

Ветераны игровой индустрии — Рик Гибсон, Ян Ливингстоун, Ричард Уилсон и Джо Твист — обратились к правительству с идеей создания института видеоигр. В данный момент они собирают подписи для продвижения проекта.

Активисты выдвинули три основных требования: 

  1. Выделение грантов размером от 50 до 100 тысяч фунтов на разработку сорока игровых проектов в год.
  2. Культурная и экономическая поддержка видеоигр. Также будет разработана национальная программа мероприятий и исследований, которая поднимет уровень видеоигр в стране. 
  3. Финансирование игр, которые будут использованы в учебном плане университета для демонстрации последних нововведений от передовых разработчиков. 

Данная инициатива, по мнению её создателей, стимулирует развитие британской экономики и выведет местную разработку видеоигр на новый уровень.

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Илья Комаров
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