В Британии может открыться институт видеоигр
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Британские разработчики продвигают идею создания института, где будут разрабатывать игры.
Ветераны игровой индустрии — Рик Гибсон, Ян Ливингстоун, Ричард Уилсон и Джо Твист — обратились к правительству с идеей создания института видеоигр. В данный момент они собирают подписи для продвижения проекта.
Активисты выдвинули три основных требования:
- Выделение грантов размером от 50 до 100 тысяч фунтов на разработку сорока игровых проектов в год.
- Культурная и экономическая поддержка видеоигр. Также будет разработана национальная программа мероприятий и исследований, которая поднимет уровень видеоигр в стране.
- Финансирование игр, которые будут использованы в учебном плане университета для демонстрации последних нововведений от передовых разработчиков.
Данная инициатива, по мнению её создателей, стимулирует развитие британской экономики и выведет местную разработку видеоигр на новый уровень.