В Британии может открыться институт видеоигр

Ветераны игровой индустрии — Рик Гибсон, Ян Ливингстоун, Ричард Уилсон и Джо Твист — обратились к правительству с идеей создания института видеоигр. В данный момент они собирают подписи для продвижения проекта.

Активисты выдвинули три основных требования:

Выделение грантов размером от 50 до 100 тысяч фунтов на разработку сорока игровых проектов в год. Культурная и экономическая поддержка видеоигр. Также будет разработана национальная программа мероприятий и исследований, которая поднимет уровень видеоигр в стране. Финансирование игр, которые будут использованы в учебном плане университета для демонстрации последних нововведений от передовых разработчиков.

Данная инициатива, по мнению её создателей, стимулирует развитие британской экономики и выведет местную разработку видеоигр на новый уровень.