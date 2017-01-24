Медведев поздравил с юбилеем звезду фильма "Война и мир" Людмилу Савельеву

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 75-летием народную артистку РСФСР Людмилу Савельеву, широко известную по роли Наташи Ростовой в фильме "Война и мир" Сергея Бондарчука. Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте Правительства РФ.

"Природа щедро одарила вас ярким актёрским талантом, способностью создавать тончайший рисунок роли, умением делать своих героинь такими, как их представляли классики", — отмечается в телеграмме. — Впервые снявшись в фильме Сергея Бондарчука "Война и мир", вы стали популярны и снискали искреннюю любовь миллионов зрителей у нас в стране и далеко за её пределами. Вы подарили людям очаровательную, грациозную Наташу Ростову, чей трогательный образ стал настоящим художественным творением".

Медведев также подчеркнул, что многие картины, в которых снялась Людмила Савельева, являются частью золотого фонда отечественного кинематографа. Премьер особенно отметил экранизацию "Чайки" Чехова и историческую драму "Бег". В общей сложности Людмила Савельева исполнила роли в более чем 20 фильмах и сериалах.