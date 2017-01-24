В Санкт-Петербурге с начала вспышки заболеваемости ОРВИ от осложнений, вызванных вирусом гриппа, умерло три человека. По данным главного инфекциониста Минздрава РФ по Северо-Западному Федеральному округу Елены Эсауленко, все они умерли в стенах Боткинской больницы.

— Причины, как всегда: пациенты тяжёлые, поступают поздно, лечатся дома препаратами не противовирусными. У всех тяжёлая сопутствующая патология, — прокомментировала она Лайфу.

При этом главный инфекционист подчеркнула, что эпидемии в городе не наблюдается, поскольку порог заболеваемости не превышен, хотя и находится на высоком уровне.

В Петербурге по состоянию на 16 января заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями находилась на приэпидемическом уровне. При этом регистрировались лишь лабораторно подтверждённые случаи гриппа А H3N2.

— Заболеваемость совокупного населения превышает значение недельного эпидемического порога, за счёт заболеваемости взрослого населения. Групповых заболеваний не зарегистрировано, — уточнили в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу.