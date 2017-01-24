Девушки рассказали о любимых жанрах видеоигр

Аналитическая компания Quantic Foundry провела исследование, благодаря которому удалось установить предпочитаемые девушками игровые жанры. Специалисты попросили респондентов перечислить до девяти игр, за которыми они провели больше всего времени.

При разбивке на жанры стало понятно, что 69% аудитории игр жанра "три в ряд" является женской. Однако девушки отдают предпочтение исключительно простым играм.

Так, например, среди любителей интерактивных драм девушек 37%, многопользовательских игр — 36%, японских и западных RPG — 33% и 26% соответственно, платформеров — 25%, ролевых экшенов — 20%, боевиков — 18%, MOBA — 10%. Аудитория тактических шутеров состоит из девушек только на 4%, а спортивных игр — на 2%.