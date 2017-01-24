Гильермо дель Торо стал марионеткой игровых разработчиков
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В игре Death Stranding, новом проекте Хидео Кодзимы, режиссёр выступит исключительно в качестве актёра.
По словам Гильермо дель Торо, он не участвует в написании сценария или постановке. В новой игре он исполнит исключительно одну роль.
Также он добавил, что Death Stranding — игра Кодзимы, а режиссёр является "марионеткой в его руках".
Гильермо дель Торо также рассказал о процессе съёмок.
Игра Death Stranding, анонсированная 13 июня 2016 года, находится в разработке и является эксклюзивом для PlayStation 4. В работе над проектом также принимают участие актёры Мадс Миккельсен и Норман Ридус.