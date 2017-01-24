Гильермо дель Торо стал марионеткой игровых разработчиков

По словам Гильермо дель Торо, он не участвует в написании сценария или постановке. В новой игре он исполнит исключительно одну роль.

Я принимаю участие как персонаж. Кодзима мне позвонил и спросил, не хочу ли я сыграть роль в его новом проекте. Я с радостью согласился. Больше я никак не задействован в этом проекте. Режиссёр Гильермо дель Торо.

Также он добавил, что Death Stranding — игра Кодзимы, а режиссёр является "марионеткой в его руках".

Гильермо дель Торо также рассказал о процессе съёмок.

На сканирование только моего лица ушло порядка семи часов. Мы использовали в три раза больше камер, чем в других медиапроектах. Я знаком с процессом сканирования. Мой персонаж будет очень реалистичным. Режиссёр Гильермо дель Торо.

Игра Death Stranding, анонсированная 13 июня 2016 года, находится в разработке и является эксклюзивом для PlayStation 4. В работе над проектом также принимают участие актёры Мадс Миккельсен и Норман Ридус.