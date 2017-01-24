Москалькова встретится с приёмной матерью изъятых детей в конце недели

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила Лайфу, что намерена встретиться со Светланой Дель, у которой изъяли детей, в конце рабочей недели.

— Я направила своих сотрудников в больницы, где находятся дети, чтобы они поговорили с персоналом и детьми, если они разрешат. Кроме того, сегодня будет большое совещание у министра социальной защиты Москвы, куда приглашена экспертная группа, которая представит доказательства. Из того, что представлено сегодня, можно сделать вывод, что это не единичные побои, не только в отношении одного ребёнка. Ребёнок сказал, что его наказал папа за то, что он без спроса взял хлеб. Меня настораживает эта ситуация, я всё равно встречусь с Дель в конце этой недели. Сейчас хочу собрать данные для встречи с ней, — сказала Москалькова.

Ранее стало известно, что Дель направила обращение Москальковой помочь ей в сложившейся ситуации с детьми.

13 января органы опеки в Москве изъяли из приёмной семьи 10 детей, часть из которых инфицированы ВИЧ. Причиной послужило обращение сотрудников детсада о следах побоев у одного из детей. Правоохранители и органы опеки временно изолировали детей для проверки фактов жестокого обращения.