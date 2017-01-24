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Опубликовано 24 января 2017, 10:20

Умение играть в шутеры не улучшает навыки стрельбы в реальной жизни

Фото &copy; Flickr/gitmonation84

Фото © Flickr/gitmonation84

К такому выводу пришли учёные из Германии и Соединённых Штатов Америки, тем самым опровергнув исследование пятилетней давности.

Ещё в 2012 году профессор американского Университета Огайо Брэд Бушман опубликован скандальный отчёт, посвящённый шутерам от первого лица. В его исследовании говорилось, что люди, которые хорошо стреляют в играх, намного лучше овладевают настоящим огнестрельным оружием. И это, по мнению профессора, плохо.

На протяжении последующих нескольких лет учёные анализировали отчёт, пытаясь найти в нём ошибку. И им это удалось. Американский профессор Патрик Марки из филадельфийского Университета Виллановы и Мальтэ Эльсон из Рурского университета в Бохуме заявили, что скандальный документ Бушмана содержит в себе сомнительную статистику, которую необходимо проверить.

В связи с этим Университет Огайо снял отчёт с публикации и заявил, что проверка невозможна, так как статистика куда-то "внезапно" пропала.

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Сергей Сурепин
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