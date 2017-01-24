В сиквеле The Last of Us будет политический подтекст
Кадр видео The Last of Us Part II - PlayStation Experience 2016: Reveal Trailer | PS4. Скриншот © L!FE
Фанат обратился к сценаристу Нилу Дракманну с просьбой избежать во второй части политических отсылок.
По словам геймера, ему понравился оригинал, однако фаната смутило, что игра под конец начала затрагивать политику. Он попросил разработчиков избежать этого в The Last of Us: Part II.
No can do. Writers work off of their views of the world. For example, the ending of TLoU is very much inspired by my "personal politics." https://t.co/nuhF318yxj— Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) January 23, 2017
Сценарист игры Нил Дракманн заявил, что он не пойдёт на это.
Напомним, действие The Last of Us: Part II развернётся спустя несколько лет после концовки оригинала. Главной героиней второй части вновь станет девятнадцатилетняя Элли, а ключевыми сюжетными темами станут ненависть и месть. Дата выхода игры пока не объявлена.