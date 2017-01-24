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Опубликовано 24 января 2017, 11:29

В сиквеле The Last of Us будет политический подтекст

Кадр видео&nbsp;The Last of Us Part II - PlayStation Experience 2016: Reveal Trailer | PS4. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео The Last of Us Part II - PlayStation Experience 2016: Reveal Trailer | PS4. Скриншот © L!FE

Фанат обратился к сценаристу Нилу Дракманну с просьбой избежать во второй части политических отсылок.

По словам геймера, ему понравился оригинал, однако фаната смутило, что игра под конец начала затрагивать политику. Он попросил разработчиков избежать этого в The Last of Us: Part II.

Сценарист игры Нил Дракманн заявил, что он не пойдёт на это.

Сценаристы творят. Они руководствуются личным взглядом на мир. Финал The Last of Us я написал исходя из своего мировоззрения.
Нил Дракманн

Напомним, действие The Last of Us: Part II развернётся спустя несколько лет после концовки оригинала. Главной героиней второй части вновь станет девятнадцатилетняя Элли, а ключевыми сюжетными темами станут ненависть и месть. Дата выхода игры пока не объявлена.

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Сергей Сурепин
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