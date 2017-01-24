В сиквеле The Last of Us будет политический подтекст

По словам геймера, ему понравился оригинал, однако фаната смутило, что игра под конец начала затрагивать политику. Он попросил разработчиков избежать этого в The Last of Us: Part II.

No can do. Writers work off of their views of the world. For example, the ending of TLoU is very much inspired by my "personal politics." https://t.co/nuhF318yxj — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) January 23, 2017

Сценарист игры Нил Дракманн заявил, что он не пойдёт на это.

Сценаристы творят. Они руководствуются личным взглядом на мир. Финал The Last of Us я написал исходя из своего мировоззрения. Нил Дракманн

Напомним, действие The Last of Us: Part II развернётся спустя несколько лет после концовки оригинала. Главной героиней второй части вновь станет девятнадцатилетняя Элли, а ключевыми сюжетными темами станут ненависть и месть. Дата выхода игры пока не объявлена.