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Регион
Опубликовано 24 января 2017, 13:03

В США вырастут цены на игры

Фото: &copy;&nbsp;imago/Manngold/EAST NEWS

Фото: © imago/Manngold/EAST NEWS

Американское правительство планирует ввести новые налоги, которые затронут игровую индустрию.

Геймеры в США уже в ближайшее время могут столкнуться с неприятными последствиями изменения администрации Белого дома. Всё дело в том, что новый президент Дональд Трамп хочет изменить систему торговых тарифов.

Таким образом, корректировки затронут налог, который сделает товары и услуги, произведённые за границей, более дорогими, чем аналоги американского производства. Новые тарифы могут привести к подорожанию игровых консолей и других аппаратных средств, значительная часть которых производится за рубежом.

Идея этой законодательной инициативы появилась у Дональда Трампа ещё во время избирательной кампании. Изначально он планировал поднять тарифы для импортных товаров на 5%, а затем — на 10%.

Если новая тарифная система вступит в силу, это приведёт к росту цен не только на игровое железо, но и на игры от азиатских и европейских разработчиков.

В связи с этим ассоциация ESA, которая представляет интересы игровых компаний и разработчиков, начала работу над специальным планом, чтобы подготовиться к вероятной реформе 45-го президента США.

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Сергей Сурепин
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