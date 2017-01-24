Федерация еврейских общин: Володин сумеет поставить точку в ситуации с Толстым

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода сообщил Лайфу, что готов к встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, чтобы обсудить ситуацию с высказываниями вице-спикера Петра Толстого.

— Мы ожидаем, безусловно, взаимопонимания, уверены в этом (у нас большой опыт сотрудничества), снятия сложившегося в последние день-два негативного фона, некого прояснения. Володин поможет обозначить идеологию российского государства и Госдумы, в частности по поводу национального вопроса. Володин поставит точку, — сказал Борода.

Он также заметил, что ни у него, ни у других диаспор нет никаких вопросов к государственной политике в вопросе национальностей.

— Сегодняшняя политика очень корректная. Не собираемся масштабировать ситуацию, но снять напряжение нужно, — пояснил глава Федерации еврейских общин.

Напомним, в ходе дискуссии вокруг передачи Исаакиевского собора в Петербурге РПЦ Толстой заявил, что против инициативы выступают потомки тех, кто "рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году". В Федерации еврейских общин отреагировали на высказывание, обвинив Толстого в подрыве межнационального мира. Володин, в свою очередь, назвал недопустимыми выпады против любой национальности.