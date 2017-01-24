Доход от тотализаторов Counter-Strike превысил 5 миллиардов долларов

Из отчёта спортивного телеканала ESPN стало известно, что букмекеры, принимающие ставки по игре Counter-Strike: Global Offensive, уже заработали около пяти миллиардов долларов. Речь идёт об одной игре, а не о тотализаторах всех киберспортивных дисциплин.

Примерно 40% от этой суммы составила прибыль, полученная со ставок различных турниров. Ещё 3 миллиарда — деньги с сайтов с азартными играми, где вместо денег валютой выступают декоративные образы оружия из Counter-Strike: Global Offensive.

Издатель игры, компания Valve, не одобряет подобную деятельность — владельцы сервисов с тотализаторами летом прошлого года получали требование прекратить принятие ставок. При этом Valve создала очень удобную систему для подобного: "скины" для оружия постоянно перепродаются игроками в рамках Steam и за его пределами.

Киберспортивное букмекерство становится всё более прибыльным делом — аналитик Крис Гроув считает, что к 2020 году доход от тотализаторов CS:GO превысит 23 миллиарда долларов.