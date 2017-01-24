Цена на грядущий консольный эксклюзив для Xbox One упала в два раза

Российские магазины открыли предзаказы на стратегию Halo Wars 2 по неожиданно низкой цене. Обычно новые игры для Xbox One стоят около 4 тысяч рублей, как и для конкурирующей консоли PS4. В этот раз интернет-магазин Videoigr.net выставил ценник всего в 1990 рублей за обычную версию и 3990 рублей за коллекционное издание. Питерский магазин GameBuy, в свою очередь, просит за Halo Wars 2 уже 1790 рублей, причём цена указана как скидка с изначальной стоимости в 3990 рублей.

Предполагается, что таким образом Microsoft намерена стимулировать продажи Xbox One и игр для неё в российской рознице, хотя официального заявления от компании на этот счёт пока не поступало. По разным данным, консоль американской корпорации и товары для неё в России продаются во много раз хуже, чем PS4 — это отражено и в мировой статистике. Согласно ней, в мире игровая система от Sony продаётся в два раза лучше, чем Xbox One.

Halo Wars 2 выйдет на PC и Xbox One 21 февраля.