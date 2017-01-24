Открыт сбор средств на разработку The Banner Saga 3

Поддержать проект можно через платформу Kickstarter. Для того чтобы финансирование считалась успешным, разработчикам нужно собрать хотя бы 200 тысяч долларов за 42 дня. На момент написания новости собрано уже более 15 тысяч. Минимальный взнос составляет 20 долларов, а доплатив ещё 20, вы позже получите ключи активации оригинальной The Banner Saga и сиквела.

Ранее Stoic рассказывала, что студия находится в затруднительном финансовом положении и не может набрать сумму, необходимую для разработки The Banner Saga 3. Тем не менее авторы намерены завершить трилогию, чтобы история серии не осталась незаконченной.

The Banner Saga — серия тактических ролевых игр, оформленных в стиле средневековых скандинавских легенд. Первая часть вышла 14 января 2014 года, а её средний балл на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 82 из 100.