В Литве заочно вынесен приговор по делу омоновцев от 1991 года

Владимира Разводова признали виновным и назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы, которые осуждённый должен провести в колонии, если будет задержан. Его признали виновным по ст. 100 УК Литвы (запрещённое международным правом обращение с людьми) и по ст. 103 (нанесение травм, истязание и другое нечеловеческое обращение с людьми, которые находятся под защитой международного гуманитарного права).

Помимо заключения Разводов должен возместить пострадавшим нанесённый ущерб — свыше 14 тыс. евро. Второй фигурант дела, ещё один командир ОМОН Болеслав Макутынович умер в ноябре 2015 года в России, поэтому в отношении него судебное разбирательство было прекращено. По словам судей, о смерти Макутыновича сообщали СМИ, официального уведомления власти не получали, но если в будущем выяснится, что он всё-таки жив, то прокуроры смогут рассмотреть возможность возобновления процесса.

В обвинительном акте утверждалось также, что Макутынович и Разводов в 1991 году поддерживали агрессию России против Литвы. По утверждению гособвинителя, они пытались силой свергнуть законную власть, участвовали в нападениях на государственные учреждения, приказали членам отряда, которым командовал Эдуардас Петраускас, использовать "средства террора и запугивания в отношении должностных лиц независимой Литвы". Омоновцы нападали на полицейских, отбирали служебное оружие, личные вещи, незаконно задерживали людей и доставляли их в захваченное здание тогдашней Академии полиции Литвы. Правоохранительные органы утверждали, что якобы раскрыли 16 случаев нападения на посты пограничников Литвы, захвата оружия, обстрела людей.

Лайф напоминает, что Вильнюсский окружной суд 4 июня 2015 года заочно оправдал двух бывших командиров ОМОН Макутыновича и Разводова, обвиняемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Суд постановил тогда, что они не причастны к штурму телецентра в Вильнюсе в январе и расстрелу пограничного КПП "Мядининкай" в июле 1991 года, соответственно, согласно международному праву, судить их за инкриминируемые преступления можно было бы только в том случае, если бы преступления были совершены в военное время или в условиях оккупации. Но на тот момент Литва уже провозгласила свою независимость, хотя на её территории ещё находились советские войска.