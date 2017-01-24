Дополнения для Resident Evil 7 будут временными эксклюзивами PS4
Кадр видео: youtube/Resident Evil
Издатель Capcom поделился планами на выпуск дополнений для нового хоррора Resident Evil 7.
Стало известно, какие дополнения получит Resident Evil 7. Также издатель Capcom объявил, что новый контент будет выходить для PS4-версии хоррора раньше, чем для остальных платформ.
Первое дополнение получит название Banned Footage Vol. 1 и будет включать в себя два новых режима. Один из них, Ethan Must Die, является дополнением к основной сюжетной компании с повышенной сложностью, а во втором игрокам предстоит выживать, отбиваясь от волн врагов. Также будет добавлена новая миссия, в которой главному герою необходимо сбежать из плена, не попавшись на глаза врагу.
Banned Footage Vol. 1 выйдет на PS4 уже 14 февраля, а владельцам версий для PC и Xbox One придётся ждать до 21 февраля.
В состав второго дополнения войдёт ещё один режим и две новые миссии.
Resident Evil 7 вышла для PC, PS4 и Xbox One 24 января.