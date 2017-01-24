Дополнения для Resident Evil 7 будут временными эксклюзивами PS4

Стало известно, какие дополнения получит Resident Evil 7. Также издатель Capcom объявил, что новый контент будет выходить для PS4-версии хоррора раньше, чем для остальных платформ.

Первое дополнение получит название Banned Footage Vol. 1 и будет включать в себя два новых режима. Один из них, Ethan Must Die, является дополнением к основной сюжетной компании с повышенной сложностью, а во втором игрокам предстоит выживать, отбиваясь от волн врагов. Также будет добавлена новая миссия, в которой главному герою необходимо сбежать из плена, не попавшись на глаза врагу.

Banned Footage Vol. 1 выйдет на PS4 уже 14 февраля, а владельцам версий для PC и Xbox One придётся ждать до 21 февраля.

В состав второго дополнения войдёт ещё один режим и две новые миссии.

Resident Evil 7 вышла для PC, PS4 и Xbox One 24 января.